ALMANYA, (DHA) - ALMANYA'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunduğu bildirildi.

Berlin polisinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.40'ta Neukölln ilçesindeki Weigandufer Caddesi yakınlarında su kanalında yapılan çalışmalar sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunduğu belirtildi. Bombanın uzmanlar tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirileceği vurgulanan açıklamada, bombanın bulunduğu yerin 500 metre çevresinde güvenlik alanı oluşturulduğu ifade edildi. Açıklamada, bu alanda bulunan herkesin bölgeyi terk etmesi ve evlerin tahliye edilmesi gerektiği aktarıldı.

Tahliye tedbirleri süresince acil barınma yeri olarak bir okulun spor salonunun hazırlandığı kaydedilen açıklamada, halka polisin talimatlarına uyma çağrısında bulunuldu.