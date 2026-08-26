'Poku istediğimiz bir kanat oyuncusu'

'Bu yolculukta maç kaybedeceksiniz, bu normal bir şey'

Emirhan Topçu: Buraya skoru korumak için değil kazanmak için geldik

Ali DANAŞ / KAUNAS-LİTVANYA,(DHA)- BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 'Buraya gelmek için iki tur atladık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Avrupa Ligi'nde olmak bizim için büyük bir hedef' dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Kauno Zalgiris'in konuğu olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ve savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Maçın oynanacağı Dariaus ir Gireno Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Yarınki mücadelede yüzde 100'lerini vererek sonuna kadar konsantre olmaları gerektiğine dikkat çeken Italiano, 'Buraya gelmek için iki tur atladık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Avrupa Ligi'nde olmak bizim için büyük bir hedef. İlk maçı kazandık. Bu bizim için bir avantaj ama dün aynı skorla bir maç vardı ve avantajlı olan takım elendi. Yarın yüzde 100'ümüzü verip sonuna kadar konsantre olmamız gerekiyor. Burada bir avantajımız var ama bu maça sanki 0-0'mış gibi çıkacağız' diye konuştu.

'POKU İSTEDİĞİMİZ BİR KANAT OYUNCUSU'

Yeni transfer Ernest Poku'nun istedikleri bir kanat oyuncusu olduğunu belirten İtalyan teknik adam, 'Poku ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirde etkili ve hızlı bir oyuncu. Aynı zamanda 23 yaş altı kontenjanına uygun bir oyuncu. Bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Forma rekabetine o da girecek. Kanatlarda önemli oyuncularımız var. Onlarla rekabete girmesinin önemli olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'BU YOLCULUKTA MAÇ KAYBEDECEKSİNİZ, BU NORMAL BİR ŞEY'

Uzun bir yolculuk olduğunu ve bu yolculukta puan kayıplarının normal olduğunu dil getiren Vincenzo Italiano, 'Kaybetmek bu oyunun bir parçası. Bu yolculukta maç kaybedeceksiniz, bu normal bir şey. Nasıl reaksiyon gösterdiğiniz önemli. Geçmişte kalan maçı analiz edip ders çıkarmanız gerekiyor. Mental olarak önümüzdeki oyuna hazır olmamız gerekiyor. Bu önemli bir şey. Geçmiş geçmişte kalır. Ligi bir kenara bırakıyoruz. Önümüzde Avrupa maçı var. Kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız' dedi.

Tecrübeli teknik adam, Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın da ufak bir rahatsızlığı için kafilede yer almadığını söyledi.

EMİRHAN TOPÇU: BURAYA SKORU KORUMAK İÇİN DEĞİL KAZANMAK İÇİN GELDİK

Skoru korumak için değil, kazanmak için Litvanya'ya geldiklerini söyleyen Emirhan Topçu, 'Geçen hafta iyi oynadık ve iyi skor aldık. İyi bir avantajla buraya geldik. Kazanmamız lazım, buraya skoru korumak için değil kazanmak için geldik. Skoru korumaya çalışırsak her şey olabilir. Elimizden ne geliyorsa onu yapmak istiyoruz. Kazanmaya geldik. Geçen haftaki maç oynanmamış gibi bakmamız lazım. Avrupa'da çıkabildiğimiz kadar en yukarıyla çıkmak istiyoruz' diye konuştu.