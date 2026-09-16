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ABD'nin Los Angeles kentinde yerel saatle 19.00 sıralarında otobüs kazasını havadan görüntüleyen televizyon helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. İki konteyner ve bir aracın üzerine düşen helikopterin patladığı bildirildi. Los Angeles Polis Departmanı, düşen helikopterin kendilerine ait olmadığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun yürüteceği belirtildi.

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ABD, (DHA) - ABD'nin Los Angeles kentinde habercilere ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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