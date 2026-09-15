UKRAYNA, (DHA) - UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinin enerji sektörüne, lojistik hatlarına ve kritik altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sektörünü, lojistik ağlarını ve kritik altyapısını hedef almaya devam ettiğini belirtti. Rusya'ya bu saldırıları nedeniyle verilen yanıtların somut olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin Syzran'daki petrol rafinerisinde yeni sonuçlar elde ettiğini aktardı. Zelenskiy, Taganrog'daki insansız hava aracı (İHA) üretim tesisinin, Orel bölgesindeki İHA hazırlık ve fırlatma sahasının yanı sıra Karadeniz'deki hedeflerin de başarıyla vurulduğunu kaydetti.