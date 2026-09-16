SUUDİ ARABİSTAN, (DHA) - SUUDİ Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçleri'nin Mekke'nin hava sahasına girmeye çalışan bir insansız hava aracını engellediğini bildirdi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 19.00 sıralarında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçleri'nin, Husiler tarafından fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ettiğini duyurdu. Maliki, söz konusu İHA'nın Mekke şehrinin güneyinde engellendiğini ve imha edildiğini belirtti.