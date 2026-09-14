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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran'da yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi. Açıklamada, bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymaları, yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmeleri istendi.

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SUUDİ ARABİSTAN, (DHA) - SUUDİ Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerindeki olası tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

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