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Alkent 2000 Mahallesi'nde konut inşaatında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında 2 kişinin kaldığı değerlendirilirken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.(DHA)

Vehbi DEMİR/İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜKÇEKMECE'de konut inşaatında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında 2 kişinin kaldığı değerlendirilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

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