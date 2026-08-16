İSTANBUL, (DHA)- KANAL D dizisi Daha 17'de Sıla'yı canlandıran Ezgi Dalgıç, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Karakteri savunan ve kendisine saflığı öğrettiğini söyleyen oyuncu, TeoDen hayranlarına ise kötü haber verdi.

'KÖTÜ BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'de, Teoman'ın (Ata Yaşat) sevgilisi Sıla'ya hayat veren Ezgi Dalgıç, karakterini savundu. 'Sıla'nın tamamen kötü biri olduğunu düşünmüyorum' diyen genç oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: O, çok korunaklı bir hayat yaşadığı için dış dünyayı yeterince tanımıyor. Bence Sıla'nın en belirgin özelliği bilgisizliği ve tecrübesizliği. Bu anlamda bana saflığı öğretti diyebilirim. Ayrıca aile içinde, özellikle baba figürü konusunda eksiklikler yaşıyor. Bu durum da davranışlarını ve ilişkilerini doğrudan etkiliyor.

'BODRUM'UN KEPENGİNİ BİZ AÇTIK'

Çekimlere ev sahipliği yapan Bodrum'a kısa sürede alıştıklarını söyleyen Ezgi Dalgıç, 'Bodrum'a ilk gittiğimizde sezon henüz başlamamıştı. Hatta kendi aramızda 'Bodrum'un kepengini biz açtık' diye espri yapıyorduk' dedi. Bodrum'un ekip olarak birlikte vakit geçirmelerine olanak sağladığını belirten oyuncu, 'Kahve içmeye, sahile gitmeye ve çeşitli etkinliklere katılmaya fırsat bulduk. Bodrum'un enerjisi hepimize çok iyi geldi. Aramızda güçlü arkadaşlıklar oluştu. Şu an ekipteki bu güzel enerjinin ekrana da yansıdığını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Beste Sırapınar'ın programına konuk olan Ezgi Dalgıç, Daha 17 izleyicilerinin Teoman (Ata Yaşat) ve Deniz'i (Helin Elveren) yakıştırmasına da değindi. Bazı izleyicilerin kendisini doğrudan Sıla karakteriyle özdeşleştirdiğini ve sosyal medya paylaşımlarının altına ikilinin fotoğraflarını göndererek yorum yaptıklarını belirtti. Karakteri açısından değerlendirdiğinde, Sıla'nın Teoman'dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini düşündüğünü söyledi: Öncelikle bu tamamen benim hissiyatım. Senaryo adına bir ipucu vermiş olmayayım. Ama Sıla'nın şu anki duygularına baktığımızda, Teoman'ı bırakması pek mümkün görünmüyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.