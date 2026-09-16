Ahmet ATMACA - Nuray UZATMAZ / GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Orhan Ak, 'Bu hafta deplasmana Kocaeli'ne gidiyoruz. Onlar da çok atletik bir takım. Net bir takım. Zaman çok hızlı gidiyor. Bir maç bitiyor bir maç başlıyor. Hafta kısa. İnşallah puan ya da puanlar alıp milli araya moralli girmek istiyoruz' dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Orhan Ak yönetiminde saat 17.30'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu. Teknik direktör Orhan Ak, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'PUAN YA DA PUANLAR ALIP MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ'

Orhan Ak, ligdeki her maçın çok zor olduğunu ve güçlü rakiplerin bulunduğunu söyledi. Kocaelispor karşılaşmasından puan ya da puanlar alarak dönüp milli araya moralli girmeyi hedefleyen Ak, 'Son zamanlardaki yaşadıkları süreçlerden dolayı biliyorsunuz büyük takımların o refleksleri olur. Ama ne olursa olsun biz kendi seyircimizin önünde oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık. Bence en önemli detaylardan bir tanesi o oldu. Bizi oyun içerisinde taraftarımız çok yüksek seviyede tuttu. Devamlı destek verdiler. Oyuncularımı kutluyorum. Enerjileri çok yüksek. Kulüp enerjisi çok iyi. Çok iyi çalışıyoruz. Onlardan çok memnunum. Bize her hafta gurur yaşatıyorlar. Bu hafta da bence oyunun ilk yarı belki koparabilirdik. Yakaladığımız net pozisyonlar var. Ama şanslı olduğumuz dakikalar da var. Direkten dönen toplar. Baktığınız zaman 1 puan almak bizim için çok değerli. Aslında ligin her maçı çok zor. Her takım çok iyi. Bugün baktığınız zaman ciddi rakipler var. Bu hafta deplasmana Kocaeli'ne gidiyoruz. Onlar da çok atletik bir takım. Net bir takım. Zaman çok hızlı gidiyor. Bir maç bitiyor bir maç başlıyor. Hafta kısa. İnşallah puan ya da puanlar alıp milli araya moralli girmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM'

Takımın ligdeki durumundan memnun olup olmadığı sorulan Ak, 'Takımımıza oyun anlamında bakıyorum. Daha çok çalışmamız lazım. Çok yol kat etmemiz lazım. Eksikliklerimiz var. Oyunun belli bölümlerini iyi oynuyoruz, doğru oynuyoruz ama yükseltmemiz lazım. Genel olarak şu an pozitif taraflarına baktığımız zaman giren çıkan herkes görev anlayışını yapmaya çalışıyor. O bizi mutlu ediyor. Bugün de bu konuları tekrar konuştuk. Futbolda oyun ve oyuncu kendini devamlı geliştirmek zorunda. Biz de her hafta üstüne koyup devam etmek zorundayız' dedi.