KÜBA, (DHA) - KÜBA Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 'ABD'nin tehditleri, baskıları ve şantajları Küba'nın dış ticaretini kesintiye uğratarak yıkıcı insani sonuçlara yol açtı' dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba ekonomisini ve dış ticaretini hedef alan yaptırımlarına tepki gösterdi. Rodriguez, ABD'nin tehditleri, baskıları ve şantajlarının, Küba'nın dış ticaretini kesintiye uğratarak yıkıcı insani sonuçlara yol açtığını bildirdi. Anlaşmaları yapılmış ve ödemeleri tamamlanmış 7 bin konteynerin dünya genelindeki çeşitli limanlarda mahsur kaldığını belirten Rodriguez, alıkonulan kargoların büyük bölümünün temel gıda, ilaç ve tıbbi cihazlardan oluştuğunu aktardı.

Rodriguez, malzemelerin ülkeye girişinin engellenmesinin doğrudan sivilleri hedef aldığını savunarak, 'Bu sevkiyatların Küba'ya ulaşmasının engellenmesindeki tek amaç, ABD hükümetinin Küba halkına uyguladığı toplu cezalandırmayı daha da ağırlaştırmaktır' ifadelerini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, Küba'nın bir tehdit oluşturmadığını, asıl tehdidin uygulanan abluka olduğunu kaydetti.