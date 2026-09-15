Gülseren KARAPINAR - Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL,(DHA)- EYÜPSULTAN'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yüsra Seraç Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza, dün Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yanma nedeniyle kimlikleri belirlenemeyen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yakınları, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ölen 2 kişinin DNA örnekleri alınırken, cenazelerden birinin Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yüsra Seraç olduğu öğrenildi. Seraç'ın, 5 kişilik ailesiyle Diyarbakır'dan otobüse bindiği belirtildi. Yangın sırasında baba Mesut Seraç'ın eşi ve 2 çocuğunu otobüsten yaralı olarak çıkardığı, ancak kızı Yüsra Seraç'ı kurtaramadığı öğrenildi. Kazada yaralanan Mesut Seraç, hastaneden taburcu olduktan sonra Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi. Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşındaki Vahide Geçen olduğu, eşinin de DNA örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na geldiği öğrenildi. DNA eşleşmelerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edildi.

YÜSRA KİLYOS'TA DEFNEDİLDİ

Yüsra Seraç için Küçükçekmece Gasılhanesi'nde cenaze namazı kılındı. Seraç'ın cenazesi, Kilyos Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. (DHA)