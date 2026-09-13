HİNDİSTAN, (DHA) - KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakereler ekimde başlayabilir' dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması ihtimali ile ilgili, 'Müzakereler, ekimde başlayabilir. Böyle bir ihtimali göz ardı etmiyoruz' ifadesini kullandı.

Litvanya'nın anayasasındaki nükleer silah yasağını kaldırma yönündeki planlarına ilişkin ise Peskov, 'Litvanya, bunun güvenliğini güvence altına alacağını düşünüyor. Bu, tam tersine ülke için büyük bir tehlike olacak. Bunu anlamıyorlar. Ülkemizin nükleer silahları için hedef haline gelecekler' diye konuştu.