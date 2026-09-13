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Başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki motosiklete arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu sürücünün hafif ticari araca çarparak yola savrulduğu anlar yer aldı. (DHA)

Kaza, saat 10.00 sıralarında Pendik D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Kartal istikametinde emniyet şeridinde ilerleyen motosiklete, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önündeki hafif ticari araca çarparak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İsa ALMAÇAYIR-Hiba HAKBİLİR/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK D-100 Karayolu'nda emniyet şeridinde ilerleyen motosiklete, arkadan gelen otomobil çarptı. Kaza, başka bir sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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