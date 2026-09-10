Ali GÖKDAL/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3'üncü gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı.

Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde 8 Eylül gecesi başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın sırasında alevlerin tehdit ettiği 15 mahallede toplam 285 ev tahliye edildi, çok sayıda ev ise yanarak kullanılamaz hale geldi. Dün gün batımıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, söndürme çalışmaları gece boyu karadan devam etti.

Enerjisi düşürülen yangına, bugün, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Ekipler, Enizçakırı Mahallesi'nde süren yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. (DHA)