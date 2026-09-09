ALADAĞ'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana Valisi Mustafa Yavuz, İmamoğlu ilçesindeki Üçtepe Mahallesi'nde yürütülen yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, ekiplerin yangınları söndürmek için canla başla çalıştığını söyledi. Kozan'da dün çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü ancak bugün rüzgarın hızının yavaşladığını kaydeden Yavuz, Aladağ ilçesindeki alevlerin kontrol altına alındığını kaydetti.

285 HANEDE 835 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın artmaması durumunda çalışmalarda bu akşam saatlerine kadar büyük yol katedileceğini anlatan Yavuz, 'Yangına şu anda 3 uçak, 12 helikopterimiz havadan müdahale ediyor. 1 insansız hava aracımız sürekli bize görüntü gönderiyor. Yolda olan uçak ve helikopterlerimiz de var. Toplamda 177 aracımız ve 717 personel yangına müdahale ediyor. Yangın şu ana kadar 3 ilçemizi etkiledi.15'e yakın mahallemizde etkili oldu. 285 hanede 835 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi. Yeşil vatanımız yanıyor, ormanlarımızın içinde bizlere emanet olan canlılarımız zarar görüyor ama vatandaşlarımızın canına bir şey gelmemesi tek tesellimiz' diye konuştu.

Vali Yavuz, yangının söndürülmesinin ardından AFAD koordinasyonunda zarar tespit çalışmalarının başlatılacağını kaydederek, ev ve ahırlarını kaybeden vatandaşlara destek vereceklerini anlattı. (DHA)