YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Kozan'da 2 ayrı noktada orman yangını; yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı (2)
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Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçrayan yangına ekilerin müdahalesi devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleye ara verildi. Yangına karadan müdahale sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarının çalışmalara tekrar katılacağı bildirildi. (DHA)
Anıl ATAR-Yusuf YILDIZ/KOZAN(Adana), (DHA)
Kaynak: DHA