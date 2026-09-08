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Ayrıca, dün kontrol altına alınan Karaisalı Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mahsurlu Mahallesi yangınları ile bugün kontrol altına alınan Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi'ndeki yangınlarda 132 hektar ormanın zarar gördüğü belirtildi. (DHA)

Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçrayan yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz, 14 su tankeri ve çok sayıda araç ile 476 personelin müdahalesi devam ederken, 40 ev tahliye edildi.

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