KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde özel bir şirkete ait depoda çıkan yangın, bitişiğindekine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde özel bir şirkete ait depoda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki bir depoya sıçradı. Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. (DHA)