Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'de Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde serinlenmek için girdiği denizde hareketsiz bulunan İlyas Oğuz (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Erikli köyü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren İlyas Oğuz, bir süre sonra suda hareketsiz kaldı. Durumu fark eden çevredekiler Oğuz'u kıyıya çıkarttı. İhbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Oğuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Oğuz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)