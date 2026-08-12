Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)- Erzurum'da, kamyonuyla katıldığı düğün konvoyunda havalı korna çaldığı görüntüleri sanal medyadan paylaşılıp, hakkında şikayetçi olunan sürücü Fırat Şimşek'e 5 bin 719 TL ceza kesildi. Polislerin uyarıda bulunduğu Şimşek, 'Bundan sonra korna çalmak haram olsun' dedi.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Mehmet Sekmen Bulvarı'ndan geçen düğün konvoyundaki kamyondaki sürücünün, havalı korna çaldığını gören bazı kişiler, o anları cep telefonlarıyla kaydedip, görüntüleri sanal medyada paylaştı. Sabah erken saatlerde gürültü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle vatandaşların şikayetçi olması üzerine de Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma yapıp tespit ettikleri kamyon ve sürücüye ulaştı. Trafik polisleri, 'Standart dışı korna bulundurmak ve kullanmak' ile 'Çevreye rahatsızlık verecek şekilde ses ve ışık sistemi kullanmak'tan kamyon sürücüsü Fırat Şimşek'e 5 bin 719 TL ceza uyguladı. Havalı kornanın yasak olduğunu hatırlatan polis memurları, Şimşek'i değiştirmesi konusunda da uyardı.

ÖZÜR DİLEDİ

Polisin kestiği ceza makbuzunu alan Fırat Şimşek, 'Bundan sonra korna çalmak haram olsun' dedi.

Halasının oğlunun düğününe kamyonuyla katıldığını söyleyen Şimşek, 'Gelin çıkarma sırasında ben de konvoya kamyonumla katıldım. Erzurum'da düğünlerde konvoyda korna çalınır. Bizim küçük arabamız yoktu, ben de kamyonumla konvoyda giderken korna çaldım. Vatandaşlar video çekip sosyal medyaya atarak şikayetçi olmuşlar. Herkesten özür dilerim' diye konuştu. (DHA)