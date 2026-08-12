Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI),(Aydın),(DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bottaki 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası Belediyesi'ne operasyon: 15 gözaltı/Fotoğraflar
Kuşadası Belediyesi'ne operasyon: 15 gözaltı/Fotoğraflar
İçeriği Görüntüle

Kuşadası açıklarında 10 Ağustos saat 04.00 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik botları ekibi (TCSG-7, KB-89), lastik bottaki 29 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.(DHA)

Kaynak: DHA