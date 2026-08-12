Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI),(Aydın),(DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bottaki 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası açıklarında 10 Ağustos saat 04.00 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik botları ekibi (TCSG-7, KB-89), lastik bottaki 29 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.(DHA)