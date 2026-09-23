ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 29'u kırmızı bültenle, 47'si ulusal seviyede aranan ve 8 farklı ülkede yakalanan toplam 76 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire başkanlıklarınca aranan şahısların ülkemize iadesine yönelik müşterek çalışmalar yürütüldü. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürülmesi neticesinde, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliğiyle; Gürcistan'da 61, Yunanistan'da 4, Almanya'da 4, Fransa'da 2, ABD'de 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'da birer kişi olmak üzere yakalanan şüphelilerin ülkemize iadeleri sağlandı. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz' denildi.

Çalışmalar sonucunda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.Ö., M.Ü., M.A.Ç., U.A., V.H., Y.B., D.T., A.K., M.E.D., E.K., H.S., B.Ö., H.Ö., Ö.Ö., M.C., D.T., S.H., E.S.I., F.Ş.Ç., D.A.Ş., F.D., A.Y.Ö., A.D., B.A., E.A., B.S., A.P., S.E. ve B.E. ile ulusal seviyede aranan R.İ., R.Ö., U.T., M.R., G.K., Y.D., A.M., M.T., E.K., C.T., M.K., M.Ş., S.K., M.G., K.A., E.K., M.Ü., M.K., F.E.A., F.U., M.C.A., S.Y., S.Ö., M.Ö., F.C.B., H.D., M.E., K.A.İ., H.Y., D.Z., M.D.Ş., U.S.Ç., Ü.A., A.C., M.O.Ö., M.B., G.S., E.A., U.K., M.Y., C.Ö., A.D., G.K., E.İ., E.İ., M.Ö. ve M.U. isimli kişilerin yakalanıp teslim alındığı kaydedildi. (DHA)