ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın devam ettiğini duyurdu.

MSB'nin sanal medya hesabından tatbikata ilişkin fotoğraflar paylaşılarak, 'Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı devam ediyor. 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımı ile Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, fiili silah ve hava savunma eğitimleri ile devam ediyor' ifadelerine yer verildi. (DHA)