Umutcan ÖREN-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanakla birlikte etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Başkentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik akışı olumsuz etkilendi. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sağanakla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar, art arda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti. (DHA)