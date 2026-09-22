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Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'a 'intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Esen'in ailesi, tepki gösterdi. Anne Hatun Esen, adliye önünde sinir krizi geçirirken, baba Mehmet Esen ise 4 yıl hapis cezasının az olduğunu söyledi. (DHA)

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