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Kavgaya karışan kişileri gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Olay, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınında meydana geldi. Sınır kapısından geçmek için bekleyen TIR'a, başka bir TIR sollama yaptığı sırada çarptı. Hasarlı kaza sonrası TIR şoförleri arasında kavga çıktı. TIR şoförlerinin arasında çıkan kavgada 3 kişi, darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yunus Cuma YAŞATIR/ HATAY, (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen TIR'ların karıştığı kazanın ardından şoförler arasında kavga çıktı. Kavgada, 3 kişi yaralandı.

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