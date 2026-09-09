Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım: “Taraftardan özür diliyoruz; hakem adaletli olsaydı bu maçı kaybetmezdik”

Kader Sevinç: Türkiye artık Doğu ile Batı arasında seçim yapmaya çalışmıyor

Liverpool’dan şeflerimiz uluslararası jüride İngiltere'yi temsil etti

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaza, akşam saatlerinde Kilis - Hatay kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 79 ACF 082 plakalı motosiklet ile M.P. idaresindeki 40 DZ 550 plakalı otomobil, çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumundaki G.I., ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.