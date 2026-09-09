Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kilis - Hatay kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 79 ACF 082 plakalı motosiklet ile M.P. idaresindeki 40 DZ 550 plakalı otomobil, çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumundaki G.I., ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Kaynak: DHA