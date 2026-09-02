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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te ev ve iş yerinde yangın; 3 kişi dumandan etkilendi

Olay, akşam saatlerinde Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre komşu aileler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

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