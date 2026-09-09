Hüseyin DOĞAN /İSTANBUL, (DHA)- FATİH'te seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Taksim istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ETT 097 plakalı seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmesi üzerine sürücü aracını durdurdu. Otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan otomobil çekiciyle bulunduğu yoldan kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)