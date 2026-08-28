Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 4'üncü haftada yarın sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

1'inci ligde ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Kayserispor, ligin 4'üncü haftasında yarın saat 19.00'da Bursaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. İç Anadolu ekibi hazırlıklarını tamamlamasının ardından karşılaşma saatini beklemeye başladı.