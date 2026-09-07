Furkan KAVUKLU-Remzi Batuhan ÜNAL/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'Şirinler' olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Şirinler' ismiyle bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada Hacı Ömer Okuducu liderliğinde kurulduğu değerlendirilen suç örgütünün, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Yağma', 'Yağma amaçlı tehdit', 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit', 'Yağmaya azmettirme', 'Suçu ve suçluyu övme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme', 'Suç üstlendirme' gibi suçlara ilişkin 68 mağdura yönelik 89 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bu kapsamda Kayseri merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 ruhsatlı silah, ⁠çok sayıda çek-senet-doküman, ⁠88 adet tabanca mermisi, ⁠2 bıçak, çok sayıda harddisk, laptop, bilgisayar ve ⁠bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.(DHA)