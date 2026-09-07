Furkan KAVUKLU- Remzi Batuhan ÜNAL/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesindeki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp gönderdiği edebiyat dergisini alan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, okula ıslak imzalı teşekkür mektubu gönderdi.

İncesu ilçesindeki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı, içinde şiir, makale ve çeşitli edebiyat yazılarının yer aldığı 'Kıvılcım Dergisi' haziran ayında çıkardı. Okul Müdürü Fatih Şahin, derginin bir nüshasını İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e göndererek, okula davet etti. Derginin kendisine ulaşmasının ardından jest yapan Başbakan Sanchez, okula kendi ıslak imzasını taşıyan bir teşekkür mektubu yolladı. Sanchez mektubunda, yoğun iş temposu ve programındaki sıkışıklık nedeniyle okul ziyaretini gerçekleştiremeyeceğini bildirdi.

'TÜRKİYE'DEN TEŞEKKÜRLERİMİZİ İLETİYORUZ'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Fatih Şahin, 'Biz okul olarak öncelikle öğrencilerimizin ufkunu nasıl daha açabiliriz diye düşündük. Bu vesileyle bir okul dergisi çıkardık. İsmi 'Kıvılcım'. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin de desteğiyle içinde şiirler, denemeler, okulumuzu anlatan yazıları olan bir dergi. Bu dergiyi düşündük ne yapalım? Farklı bir şey olsun dedik ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i sürekli medyadan takip ediyoruz, görüyoruz. Ona gönderelim dedik. Sonra normal posta yoluyla gönderdik. Sağ olsun kendileri de dergimizi incelemişler, okumuşlar, çok beğenmişler. Zaten mektuplarında da anlatmışlar. 'Büyük bir ilgiyle takip ettim' diyor. Hatta kendisini okulumuza davet etmiştik. Ona da 'İşlerimin yoğunluğundan dolayı katılamayacağım' demiş ve güzel bir mektupla altına da imzasını atarak bizi mutlu etti, gönderdi. Öğrencilerimiz, bizler bu mektup elimize geçince çok mutlu olduk. Kendisine buradan, Türkiye'den teşekkürlerimizi iletiyoruz' diye konuştu.

'SANCHEZ'İ MEDYADAN SÜREKLİ TAKİP EDİYORUZ'

Mektubun içeriğinden bahseden Müdür Şahin, 'Dergimizi büyük bir ilgiyle okuduğunu, merak ettiğini, nereden geldiğini, daha sonra mutlu olduğunu, buna bir cevap olarak kendi imzasıyla karşılık verdiğini, işlerinin yoğunluğu ve yükümlülükleri nedeniyle de davetimize icabet edemeyeceğini yazmış. Kendisi gerçekten büyük bir samimiyetle yazmış bu mektubu ve bizi çok mutlu etti. Dergimiz edebiyat ağırlıklı, deneme yazıları öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin tecrübelerini anlattığı yazıları, bir okulun nasıl olması gerektiği, eğitim süreçleri, hedefleri, klasik bir okul dergisinden ziyade bir edebiyat dergisi, bir sanat dergisi gibi düşünelim. Her türlü hayatın kendisinden içerikler mevcut. Sayın Pedro Sanchez'i zaten medyadan sürekli görüyoruz, takip ediyoruz. Sosyal, insani konulara vermiş olduğu önemi biliyoruz. Biz de bu konularda hassasız, duyarlıyız Türk toplumu olarak ve bu insani konulara verdiği önemden dolayı kendisine bir sevgi duyduk. Oradan aklımıza geldi ve böyle bir iş yapmayı düşündük' ifadelerini kullandı.

'KENDİSİ İÇİN ÖZEL BİR KÖŞE HAZIRLADIK'

Pedro Sanchez için okulda onur köşesi oluşturduklarını söyleyen Şahin, 'Kendisini medyadan takip ederken özellikle Filistin meselesine verdiği önemi görüyoruz. Bu da bizi bir insan olarak, bir Müslüman olarak mutlu ediyor. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı da kendisini tebrik ediyoruz ve kendisine böyle güzel bir jest yapmayı düşündük. Sağ olsun karşılık da bulduk. Kendisi için özel bir köşe hazırladık. Okulumuzun en güzel yerinde, onur köşesi ismini verdiğimiz bir köşe hazırladık. Dergimizi ve kendisinin mektuplarını, Türkçe çevirisini, İspanyolca orijinalini, İspanya Büyükelçiliği'nin mektubunu hepsini bir araya getirip böyle güzel bir köşe oluşturduk' dedi. (DHA)