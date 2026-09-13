Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Divriği ilçesinde 2 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Bebeğin, ailesi tarafından para karşılığı başkasına verildiği iddiası üzerinde duruluyor.

Olay, 10 Eylül'de, Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında bebeğin ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddiası üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (DHA)