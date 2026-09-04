Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Divriği ilçesinde, 243 metrelik yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek cam seyir terası olarak bilinen Divriği Cam Seyir Terası, ekstrem sporcuları Cengiz Koçak ve Samet Baydar'ın atlayışına sahne oldu.

Ekstrem sporlarıyla tanınan Cengiz Koçak ve Samet Baydar, Sivas'ın Divriği ilçesindeki 243 metre yüksekliğindeki Divriği Cam Seyir Terası'na geldi. Koçak ve Baydar hazırlıklarını tamamladıktan sonra cam terastan kendilerini boşluğa bıraktı. Atlayışlar sırasında bölgede bulunanlar büyük heyecan yaşarken, o anlar kafa kamerası ve dron ile görüntülendi. Başarılı şekilde gerçekleştirilen atlayışların ardından Koçak ve Baydar güvenli bölgeye iniş yaptı.

Atlayış sonrası açıklamalarda bulunan Cengiz Koçak, 'Atlayışımızı yaptık ve Çaltı Çayı Kanyonu'na iniş yaptık. Divriği Seyir Terası buraya değer katıyor. Umarım ileride burada yine atlayışlar yaparım' dedi. (DHA)