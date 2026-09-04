BAKAN YUMAKLI AGRO SİVAS TARIM FUARI'NI AÇTI

Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında AGRO Sivas Tarım Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Sivas 4 Eylül Stadyumu otoparkında düzenlenen fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, davetliler ve çiftçiler katıldı.

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyada yaşanan iklim değişikliği, kuraklık, yağış rejimlerindeki değişim, su kaynakları üzerindeki baskı ve jeopolitik gelişmelerin gıda arz güvenliğini önemli ölçüde etkilediğini söyledi. Dünya nüfusunun hızla arttığına dikkat çeken Yumaklı, 'Son dönemde yaşadığımız birçok gelişme, dünyanın bir kırılma noktasında olduğunu gösteriyor. İklim değişiyor. Yağış rejimleri değişiyor. Kuraklık artıyor. Su kaynakları üzerindeki baskı büyüyor. Savaşlar ve jeopolitik gerilimler, ülkelerin tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor' diye konuştu

'GIDA ARZ GÜVELİĞİ TEHLİKE ALTINDA'

Gıda arz güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirten Bakan Yumaklı, 'Bunun yanı sıra, dünya nüfusu da hızla artıyor. Bunun anlamı şudur. Bugünün dünyası için ürettiğimiz kadar üretmek, gelecekte bize yetmeyecek. Daha fazla insanı, daha sınırlı kaynaklarla beslemek zorundayız' ifadelerini kullandı.

Tarımda kaynakların sınırlı olduğunu vurgulayan Yumaklı, üretimde verimlilik ve katma değerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Toprağımız sınırlı. Suyumuz sınırlı. Üretim maliyetlerimiz artıyor. Üzerimizdeki iklim baskısı ağırlaşıyor. O halde artık sadece kendimize 'Ne kadar alan ekiyoruz?' diye soramayız. Asıl sorumuz şu olmalı. Bir dekardan ne kadar verim alıyoruz? Sadece kaç hayvanımız var diyemeyiz. Hayvan başına verimimiz ne kadar diye sormalıyız. Sadece ne kadar üretiyoruz diyemeyiz. Ürettiğimiz ürünün katma değeri ne kadar diye bakmalıyız.'

'GÜÇLÜ BİR TARIMSAL ÜRETİM ALTYAPISI KAZANDIRDIK'

Geleceğin tarımının bu anlayış üzerine kurulması gerektiğini ifade eden Yumaklı, Türkiye'nin tarım politikalarında dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye olarak bu dönüşümü yıllardır gördüklerini ve tarım politikalarımızı buna göre şekillendirdiklerini aktaran Bakan Yumaklı, 'Son 24 yılda tarımsal desteklerden sulamaya, kırsal kalkınmadan hayvancılığa, Ar-Ge'den teknolojiye kadar büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Üreticimizin emeği, çiftçimizin alın teriyle birlikte ülkemize güçlü bir tarımsal üretim altyapısı kazandırdık. Geleceğin Türkiye'sinin gıda arz güvenliğini korumak için de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz' açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından Bakan Yumaklı ve beraberindekiler tarafından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri fuar alanındaki stantları ziyaret ederek sergilenen tarım makineleri, ekipmanlar ve ürünler hakkında bilgi aldı. (DHA)

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)-