Hüsnü Ümit AVCI/GÜRÜN (Sivas), (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bundan sonra da önümüzde bir seçim süreci var. İnşallah biz Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı tekrar Allah'ın izniyle hep beraber seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'ın Gürün ilçesine geldi. İlk olarak Suçatı Mahallesi'ndeki 600 yıllık Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Değirmeni'ni gezen Bakan Uraloğlu, burada ilçede lise ve üniversite sınavlarında başarı gösteren öğrencilerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Uraloğlu daha sonra AK Parti Gürün İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililer ile bir araya gelen Bakan Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Poyraz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi eşlik etti. Burada konuşan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak ülkeye hizmet etmeye gayret ettiklerini belirtti.

'ALLAHUTAALA BİZİM İMKANLARIMIZI BEREKETLENDİRDİ'

Yaşanan sıkıntılara rağmen hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Bakın, bir dünya sıkıntı yaşadık ama biz hizmet noktasında 'Ekonomi kötü, hizmet etmiyoruz, edemiyoruz' hiç demedik. İyi niyetle yola çıkınca Allahutaala da bizim imkanlarımızı bereketlendirdi. Başımızda dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. O 'Bana sizler gibi yol arkadaşı nasip ettiği için Rabb'ime ne kadar şükretsem azdır' diyor ya. Biz de gerçekten yakın çalışan insanlar olarak Allahutaala bize böyle bir lider nasip ettiği için, onunla yol yürüme imkanı nasip ettiği için biz ne kadar şükretsek o kadar azdır' diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDE BİR SEÇİM SÜRECİ VAR'

Türkiye'nin etrafındaki savaşlara rağmen dimdik ve güçlenerek ayakta durduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Yolları yapacağız, köprüleri yapacağız, tünelleri yapacağız, hastaneleri yapacağız. Hepsi bizim görevimiz. Ama bizim en iyi yaptığımız şey ne biliyor musunuz, insanların gönlüne köprü yapmak. AK Parti teşkilatı olarak biz bunu çok iyi yaptık Allah'ın izniyle. Bundan sonra da önümüzde bir seçim süreci var. İnşallah biz Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı tekrar Allah'ın izniyle hep beraber seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. O anlamda bize düşen her ne görev olursa bilin ki bir Bakan Yardımcısı arkadaşım kadar ben de size yakınım' ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu son olarak Gökpınar Gölü'nü gezdi. Daha sonra ise Malatya'daki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı. (DHA)