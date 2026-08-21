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Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaza, sabah saatlerinde Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. B.K.'nin kontrolünü yitirdiği 48 AP 465 plakalı motosiklet, kavşaktaki adaya savruldu. Kazada B.K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan B.K., hastaneye kaldırıldı.

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