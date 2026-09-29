İZMİR, (DHA)-3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı takımın eski futbolcu ve antrenörlerinden Zafer Uysal'la sözleşme imzaladı.

Son olarak geçen sezon Kaf-Kaf'la aynı grupta yer alan Balıkesirspor'u çalıştıran 50 yaşındaki teknik adamın imzasıyla ilgili, 'Hoş geldin Zafer Uysal! Karşıyaka'mız, Teknik Direktörlük görevi için Zafer Uysal ile sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler; Teknik Direktörümüz Zafer Uysal'a ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz. Takımımızla birlikte başarılı ve güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz' açıklaması yayınlandı. Karşıyaka yönetimi, görevden ayrılan Burhanettin Basatemür ve ekibiyle de karşılıklı anlaşmaya varıldığını, kulüpten alacak ve tazminat taleplerinin bulunmadığını da açıkladı.

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