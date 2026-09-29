ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in saldırılarında omurgasından yaralanan Filistinli çocuk Sıla'nın Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İnsanlığın vicdanı Türkiye. İsrail'in insanlık dışı saldırılarında omurgasından yaralanan Filistinli evladımız Sıla'yı Adana Şehir Hastanemizde tedavi altına aldık. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, yavrumuzun yeniden sağlığına kavuşması için gerekli tüm tıbbi süreçleri titizlikle yürütüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; masumların ve mazlumların sığınağı, insanlığın vicdanı olmaya kararlılıkla devam edecek. Geçmiş olsun Sıla' ifadelerini kullandı. (DHA)