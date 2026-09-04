Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)-3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında pazar günü Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak Karşıyaka zamanla yarışıyor. Transfer yasağını kaldıramayan yeşil-kırmızılı ekip ligdeki birçok rakibi gibi anlaşma sağladığı oyunculara amatör lisans çıkarmaya başlarken, amatöre dönmeyi kabul etmeyen yeni transferlerden Yılmaz Ceylan ve Yasir Boz ise takımdan ayrıldı.

Transfer döneminde Yılmaz ve Yasir'in yanı sıra daha önce Fatih Taşdelen, Mahmut Şat, Gökdeniz Tandoğan, Emircan Aytekin, Mevlüt Can Kaynak, Veysel Karani Ünal, Tuğran Burak Tuğ, Eren Arda Şan, Yiğit Evin'le anlaşma sağlayan Kaf-Kaf, 4'ü ismi yeni açıklanan 9 oyuncunun amatör lisanslarını çıkardı.

AMATÖR LİSANSLAR ALINDI

Karşıyaka, Etimesgut deplasmanı öncesi transferin son gününde Fatih Taşdelen, Mahmut Şat, Mevlüt Can Kaynak, Yiğit Evin ve Gökdeniz Tandoğan'ın amatör lisanslarını çıkarıp imzalarını açıkladı. Yeşil-kırmızılı kulüp, 12 Bingölspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Altunbay'ın yanı sıra Mazıdağı Fosfatspor'dan takımda daha önce de görev yapan 26 yaşındaki stoper Aykut Çolakoğlu, Edirnespor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Utku Özgan, Erzurumspor'dan 23 yaşındaki orta saha Süleyman Enes Karakaş'ı transfer etti. Yönetim bu 4 ismin de imzalarını açıklayıp amatör lisanslarını aldı.

SON DAKİKADA ÇARK ETTİ

Karşıyaka'nın transfer döneminin başında Şanlıurfaspor'dan yuvaya döndürdüğü eski oyuncusu Yılmaz Ceylan ise amatöre dönmeyi kabul etmedi. Hazırlık döneminin başından bu yana takımla çalışan kanat oyuncusu son gün tesislerden ayrılarak Çorluspor 1947'ye imza attı. Karşıyaka'nın Fenerbahçe'den kiraladığı Yasir Boz da amatöre dönmeyi kabul etmezken, kaleci Tuğran Burak Tuğ'un kararsız olduğu öğrenildi. Yine önemli transferlerden Veysel Karani Ünal'ın da amatör imzası bekleniyor.

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