İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda iki haftada galibiyetle tanışamayıp hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka yarın Bursa Yıldırımspor deplasmanında 3 puan arayacak. Minareli Çavuş Sahası'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Fatih Taşdelen, Veysel Karani ve Emircan forma giyemeyecek. Konuk Karşıyaka taraftarları için toplam bin seyirci kapasiteli Minareli Çavuş Tesisleri'nde 58 kişilik deplasman tribünü kontenjanı ayrıldı. Kaf-Kaf ligde ilk hafta Etimesgutspor'a 1-0 kaybettikten sonra geçen hafta İzmir derbisinde Altay'la 1-1 berabere kalıp hanesine 1 puan yazdırabildi. Bursa temsilcisi ise ilk hafta Söke 1970 SK'yı 1-0, ikinci hafta Denizli İdmanyurdu'nu 2-0 yenip 2'de 2 yaptı.

BAŞKAN TUSDER'İN BAYRAK SAVUNMASINA 5 BİN TL CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3'üncü Lig'de 12 Eylül Cumartesi akşamı oynanan Karşıyaka-Altay maçının ardından Alsancak Stadı'nda santra noktasına taraftarlarından aldıkları takımlarının bayrağını dikmeye çalışan siyah-beyazlı futbolculara müdahale eden Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder'e akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5 bin TL ceza kesti. Yeşil-kırmızılı kulüp, derbide taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 35 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 30 bin TL ceza aldı.