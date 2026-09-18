Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp çalışmalarını sürdüren milli okçu Mete Gazoz, 2028 Olimpiyatlarına büyük hedeflerle hazırlandıklarını belirterek, 'Şunu çok net söylüyorum. 2028'de bireysel ve takım olarak şampiyon olacağız' dedi.

Kamp çalışmalarını Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Mete Gazoz, Dünya Kupası Finalleri'nin ardından açıklamalarda bulundu. Finalleri değerlendiren Mete Gazoz, organizasyondan hem bireysel hem de takım olarak önemli tecrübeler ve madalyalarla ayrıldıklarını söyledi. Gazoz, 'Çok mutluyum, çok güzel Dünya Kupası Finalleri geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takımımız adına çok değerli tecrübeler kazandığımız, aynı zamanda çok güzel madalyalarla geri döndüğümüz bir yarışma oldu. Bu senenin Dünya Kupası serisini bu şekilde noktaladığımız için de mutluyum' dedi.

Dünya Kupası Finalleri'nin 2027 yılında düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile aynı tarihe denk gelmesinin kendileri açısından ayrıca önemli olduğunu belirten Gazoz, 'Bu Dünya Kupası Finalleri'nin bir diğer önemi, 2027'deki Dünya Şampiyonası ile aynı tarihte olması. O yüzden bu da bizim için bu hazırlık döneminde bu tarihlerde nasıl bir performansımızın olduğunu ve sezonun gerçekten çok uzun olduğunu, sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da güçlü kalmamız gerektiğini öğrettiği Dünya Kupası Finalleri oldu. O yüzden yarışmanın sonucunda çok mutluyum' diye konuştu.

DÜNYA KUPASI'NDA 7 MADALYA

Dünya Kupası Finalleri'nde 4'ü bireysel, 3'ü takım olmak üzere 7 madalya kazanan Mete Gazoz, elde edilen başarıların milli takım açısından tarihi bir sezon olduğunu vurguladı. Mete Gazoz, 'Yani Dünya Kupası bu sene sadece benim için değil, bütün milli takımımız için çok tarihi bir sene oldu. Sanırım Dünya Kupaları'nda en çok madalya kazandığımız sene oldu bu. Kendi performansım için çok mutluyum' dedi.

'KENDİ EVİMDE ŞAMPİYON OLMAK AYRI MUTLULUK'

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenecek olmasına değinen Mete Gazoz, kendi ülkesinde kendi seyircisi önünde mücadele edecek olmaktan heyecanlandığını söyledi. Mete Gazoz, 'İstanbul'da kendi evimde halkımızın önünde şampiyon olmak çok ayrı mutluluk verecek. Çok güzel bir sene geçirdik, çok güzel bir Dünya Kupası serisi oldu. Seneyi sabırsızlıkla bekliyorum' diye konuştu.

'OLİMPİYAT KOTASINI İSTANBUL'DA ALMAK MUAZZAM OLUR'

2027 Avrupa Oyunları'nın kendileri için yalnızca bir şampiyona olmadığını, aynı zamanda 2028 Olimpiyatları yolunda önemli bir sınav niteliği taşıdığını belirten Gazoz, İstanbul'da olimpiyat kotası almak istediklerini söyledi. Gazoz, 'Avrupa Oyunları için çok heyecanlıyım. Hem İstanbul'da olması çok heyecanlı, aynı zamanda olimpiyatlar için kota yarışması ilk bizim için ilk sınavımız olacak. Olimpiyatlar için kotayı İstanbul'da almak çok muazzam olacağını düşünüyorum. Çok güzel yarışma geçireceğimizi düşünüyorum' dedi.

'2027'DEKİ DÜNYA ŞAMPİYONASI ÇOK ÖNEMLİ'

Avrupa Oyunları'nda yalnızca okçuluk branşının değil, diğer spor dallarındaki milli sporcuların da olimpiyat kotası için mücadele edeceğini hatırlatan Gazoz, Türkiye'nin genel olarak başarılı bir organizasyon geçireceğine inandığını belirtti. Eylül ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın 2028 Olimpiyatları açısından büyük önem taşıdığını belirten Mete Gazoz, özellikle takım kotasına dikkati çekti. Gazoz, '2027'deki Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli. Çünkü takım kotasının verildiği ilk yarışma ve en önemlisi diyebilirim. Geçen seferkinde ikinci olarak almıştık, erkek takım olarak. Bu sefer şampiyon olarak almak istiyoruz. Bunun için hazırlanıyoruz' diye konuştu.

Kadın ve erkek milli takımlarının olimpiyatlarda tam kadro yer alması için çalıştıklarını belirten Gazoz, 'Ben tahmin ediyorum ki hem kadın takım olarak hem erkek takım olarak tam kadro 2028 Olimpiyatları'nın takım kotalarını alıp 2028'e tam takım olarak gideceğiz' dedi.

'2028'DE BİREYSEL VE TAKIM OLARAK ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Olimpiyatların her sporcunun hayali olduğunu belirten Mete Gazoz, kendisinin de dördüncü olimpiyatına hazırlanacağını söyledi. Gazoz, 'Tabii ki de olimpiyatlar her sporcunun hayali. Benim de hayalim. 2016 Rio'ya gittiğimi dün gibi hatırlıyorum. Şimdi dördüncüye gideceğim olimpiyatlara. Geçen iki olimpiyatlarda da kürsüdeydik' diye konuştu. 2028 Olimpiyatları'na büyük hedeflerle hazırlandıklarını vurgulayan milli okçu, '2028'e tabii ki çok ciddi hedeflerle, çok ciddi beklentilerle gidiyoruz. Sadece benim değil bütün herkesin beklentisi altın madalya yönünde. Ben şunu çok net bir şekilde söylüyorum. 2028'de bireysel ve takım olarak şampiyon olacağız' dedi.

Öte yandan Mete Gazoz, yıllar önce tesiste antrenmana çıktığı sırada yavru olan siyah kedinin ise şimdi büyüdüğünü ve yanından ayrılmadığını da söyledi.

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