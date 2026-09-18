Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta İzmir derbisinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Altay'da son düdüğün ardından taraftarlardan aldığı siyah-beyazlı bayrağı orta sahaya diken stoper Arif Yanarlı'ya (18) para cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle genç savunma oyuncusuna 10 bin TL para cezası verdi. PFDK'ya tedbirli sevk edilmesi nedeniyle salı günü Söke 1970 ile oynanan kupa maçında kadroda yer almayan Arif, pazar günü iç sahadaki Gemlik Sümerbey müsabakasında görev yapabilecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezasını kupada tamamlayan teknik direktör Tuna Üzümcü de takımın başındaki yerini alacak. Öte yandan Altay, derbideki taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle toplam 60 bin 500 TL ceza aldı.

Kaynak: DHA