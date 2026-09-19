Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te kalın bağırsağında kanserle uyumlu kitle ve çok sayıda kanser öncüsü polip tespit edilen Naciye Kandaş (70), kentte ilk kez uygulanan kapalı yöntemle kalın bağırsağın tamamının çıkarıldığı yaklaşık 7,5 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Doktorlar, kanserin erken teşhisinde taramaların önemine dikkat çekti.

Bitlis Devlet Hastanesi'ne makattan kanama şikayetiyle başvuran Naciye Kandaş'a yapılan endoskopi ve patolojik incelemelerde, kalın bağırsağın sağ tarafında kanserle uyumlu kitle ile bağırsak boyunca çok sayıda kanser öncüsü polip belirlendi. Ameliyat kararı verilen Kandaş'ın kalın bağırsağı, 5 küçük girişten uygulanan ileri laparoskopik yöntemle tamamen çıkarıldı. Yaklaşık 7,5 saat süren operasyonda ince bağırsak, geride bırakılan yaklaşık 10 santimetrelik kalın bağırsak bölümüne bağlandı.

'TARAMALAR VAKTİNDE YAPILMALI'

Genel Cerrahi Uzmanı Ozan Korkmaz, operasyonun ileri düzey laparoskopik cerrahi gerektirdiğini belirterek, 'Ameliyatımız yaklaşık 7,5 saat sürdü. Kapalı olarak, 5 delikten karın boşluğuna girerek hastamızın kalın bağırsağını tamamen aldık. Başarılı bir şekilde tamamladık. Ayrıca kanser tarama programları kapsamında taramaların vaktinde yapılması büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın sadece hastalandıklarında değil, tarama ve kontrol amacıyla da hastanelere başvurması gerekiyor' dedi.

BİTLİS'TE İLK KEZ UYGULANDI

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Niyazi Sefa Koçak da uygulanan kapalı kanser ameliyatının Bitlis'te ilk kez gerçekleştirildiğini belirterek, 'Ciddi ve riskli bir işlemdi. Teknolojik imkanlarımızın ve cerrahi tecrübemizin yeterli olduğunu değerlendirerek ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamız şu anda sorunsuz şekilde yemeğini yiyor, suyunu içiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok' diye konuştu.

Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Naciye Kandaş ise doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. (DHA)