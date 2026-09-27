ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, 'Sıfır Atık Hareketi'nin 9'uncu yılına ilişkin, 'Bugün Sıfır Atık, ekonomiye sağladığı katkıdan doğal kaynakların korunmasına, sera gazı salımının azaltılmasından milyonlarca insana ulaşan eğitim çalışmalarına kadar geniş bir etki alanı oluşturmuş durumda' dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017 yılında başlayan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Hareketi, 9 yılda güçlü bir çevre vizyonuna dönüştü. 'Dünya Ortak Evimiz' anlayışıyla büyüyen hareket, bugün 'Sıfırdan COP31'e Dünya için Hep Birlikte' çağrısıyla yoluna devam ediyor. Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı; bize emanet edilen doğayı korumak ise ortak sorumluluğumuzdur. Çünkü temiz bir çevre, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır' dedi.

'TÜM DÜNYAYA İLHAM OLDU'

Duran, ayrıca, 'Bugün Sıfır Atık, ekonomiye sağladığı katkıdan doğal kaynakların korunmasına, sera gazı salımının azaltılmasından milyonlarca insana ulaşan eğitim çalışmalarına kadar geniş bir etki alanı oluşturmuş durumda. Tüketim alışkanlıklarımızı yeniden düşünmeyi, kaynaklarımızı korumayı, atığı kaynağında azaltmayı ve geri kazanımı gündelik hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi esas alan ortak bir sorumluluk kültürü Türkiye'den doğup tüm dünyaya ilham oldu. Yerelden küresele uzanan bu yolculuğun, COP31'e giderken iklim değişikliğiyle mücadelede ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabalarında yeni adımlara vesile olacağına inanıyorum. Bu büyük çevre seferberliğine öncülük eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sıfır Atık Hareketi'nin 9'uncu yılı kutlu olsun' ifadelerini kullandı. (DHA)