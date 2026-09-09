Ceren KÜP - Uğurcan TANMAN / İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin, bugün görevine başladı. Gültekin, 'Bugün artık seçim geride kaldı. Dün itibarıyla biz o işi bitirdik. Artık Üsküdarlı vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle kol kola girip hep beraber onlara hizmet etme vakti. Hep birlikte koşarak onlara hizmet edeceğiz' dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dedetaş'ın yerine başkan vekilinin belirlenmesi için dün Üsküdar Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçimde başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin, bugün belediye binasına gelerek görevine başladı. Gültekin'i belediye binası önünde partililer, belediye çalışanları ve vatandaşlar karşıladı.

'ARTIK ÜSKÜDARLI VATANDAŞLARIMIZA HİZMET ETME VAKTİ'

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, 'Bu süreçte nasıl bir ve beraber olunur, nasıl birlikten kuvvet doğar herkese gösterdik. O yüzden bu sürecin başından sonuna kadar bizlerin arkasında kale gibi duran, başta meclis üyesi arkadaşlarım olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1,5 aydır geçmiş dönemdeki belediye başkanımızın rüşvet ve irtikap suçundan görevden alınmasından itibaren Üsküdar, hatta İstanbul ve Türkiye gündemi tek bir noktaya kilitlendi. O da Üsküdar'daki seçimlerdi. Bu 1,5 aylık süreci büyük bir sükunetle götürerek, yapılan bütün tezahüratlara karşı susarak, cevap vermeyerek bir yol yürüdük. Bu gündemlerle beraber esas Üsküdar'ın konuları, Üsküdar'ın sorunları, problemleri maalesef gündemden uzaklaşmış oldu. Bugün artık seçim geride kaldı. Dün itibarıyla biz o işi bitirdik. Artık Üsküdarlı vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle kol kola girip hep beraber onlara hizmet etme vakti. Hep birlikte koşarak onlara hizmet edeceğiz' dedi.

'ÜSKÜDAR'IN SIKINTILARINI SON 2,5 SENEDİR ANLATMAYA ÇALIŞTIK'

Gültekin, '7,5 senedir Üsküdar'da AK Parti'den meclis üyeliği görevi yaptım. Bunun uzun bir dönemini de grup başkan vekili olarak geçirdim. Üsküdar'ın sıkıntılarını son 2,5 senedir çok ciddi ve yüksek bir sesle mecliste veya bulunduğumuz ortamda vatandaşlarımıza, halkımıza anlatmaya çalıştık. Üsküdar'ın mevcut personel kalitesinin, liyakatinin ne kadar yüksek olduğunu, Üsküdar Belediyesi'nin kurumsal yapısının nasıl tıkır tıkır işleyen bir sistem olduğunu, dışarıdan buraya gelen memurların, belediye başkan yardımcılarının, bununla ilgili hatta bir söylemim var, o çok konuşulduğu için tekrar edeyim navigasyonla belediyeye gelen memurlar, belediye başkan yardımcıları istemiyoruz dedik defalarca. Kendi çocuğunu Üsküdar'ın parkındaki salıncakta sallandırmayacak olanlar, kendi emekliliğinde bu ilçenin kıraathanelerinde çay içmeyecek olanlar bizim geleceğimizle ilgili planlar yaptılar. Bizim geleceğimizle ilgili kararlar verdiler. Buna hep karşı olduk. Her noktada Üsküdar'da personel arkadaşlarımızın, mesai arkadaşlarımızın liyakatinden bahsettik. Onların bu kurumsal yapıdaki oynadığı büyük rolden bahsettik' diye konuştu.

'ÜSKÜDAR'IN PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEK İÇİN MÜCADELEMİZ BAŞLAMIŞTIR'

Gültekin, 'İnşallah bu dönemden sonra da burada hem mesai arkadaşlarımız var, hem teşkilatımız var, hem de bulundukları mahallelerde birer kanaat önderi olan, çok ciddi emek vermiş, sokak sokak gezmiş, kapı kapı insanlardan oy istemiş meclis üyelerimiz var aramızda. Bu kadroyla Üsküdar'ın bütün problemlerini, bütün sıkıntılarını en hızlı şekilde çözmek için mücadelemiz şu an itibarıyla başlamıştır. Mesai arkadaşlarımız da şunu iyi bilsin; biz belediyeyi buradan değil, sokaktan yöneteceğiz. Biz belediyeyi mahallelerimizden yöneteceğiz. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Onlar da bu süreçte bizlerle birlikte en çok terleyecek olanlar da onlar. Onları da şimdiden tebrik ediyorum. Önümüzde 2,5 yıl gibi bir zaman var. 2,5 sene çok kısa bir zaman. Bu kısıtlı zamanda Üsküdar'ın çok ciddi problemleri, sorunları var. El ele verip üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun, hiçbir problem yok' ifadelerini kullandı. (DHA)