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Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Haci Bozkurt Caddesi'nde meydana geldi. Emine İ.'nin kontrolünü kaybettiği 64 ABV 067 plakalı otomobil, kaldırımda oturan Adem Gezer'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gezer, ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gezer'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

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