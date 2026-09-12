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Darp edilen kadını kurtarmak isterken bıçaklandı; o anlar kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. S.D.'nin (20) kontrolünü kaybettiği 02 AGT 647 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Otomobilin çarptığı E.D. (10), H.D. (13) ve B.D.(15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 çocuk, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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