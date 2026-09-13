KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan ASELSAN Çocuk Şenliği, şimdi de Kahramanmaraş'ta çocuklara kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen ASELSAN Çocuk Şenliği, 12-20 Eylül tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta çocuklara bilim, teknoloji ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİYLE DOLU BİR ŞENLİK

ASELSAN'ın teknoloji ve inovasyon vizyonu doğrultusunda hazırlanan şenlik alanında çocuklar, bilimi ve teknolojiyi deneyimleyerek keşfetme fırsatı buluyor. İnteraktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve çeşitli etkinliklerle çocukların merak duygusunun ve üretme heyecanının desteklenmesi hedefleniyor. ASELSAN'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera kapsamında hayata geçirilen etkinliklerle, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geleceğin teknolojilerini tasarlayan ve üreten nesillerin yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda Tekno Macera TIR'ı, Kahramanmaraş'taki çocuklarla buluşarak onları bilim ve teknoloji dünyasında eğlenceli bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. Şenlik alanında yer alan Mucitler Müzesi Sergi Alanı, insanlık tarihinin seyrini değiştiren önemli icatları ve bu icatların arkasındaki mucitleri çocuklarla buluşturuyor. Çocuklar, geçmişten günümüze uzanan teknolojik gelişmeleri keşfederken, önemli buluşların ASELSAN'ın yenilikçilik ve inovasyon yaklaşımına nasıl ilham verdiğini de görebiliyor.

DİJİTAL DÜNYADA İNTERAKTİF KEŞİF

Etkinliğin dikkat çeken deneyim alanlarından biri olan 'Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu' İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle çocuklara farklı bir öğrenme deneyimi yaşatıyor. Tekno Macera'nın sevilen karakterlerinden ASEL de 2D motion tekniğiyle hareketlendirilmiş yapısı, özgün seslendirmesi ve dinamik anlatımıyla şenlik boyunca çocuklara eşlik ediyor. Çocukların etkinliklere yalnızca izleyici olarak değil, doğrudan katılımcı olarak dahil olmalarını sağlayan deneyim alanları sayesinde keşfetme, öğrenme ve üretme süreçlerinin daha eğlenceli hale getirilmesi hedefleniyor.

BİLİM ŞOVLARIYLA EĞLENCE ZİRVEDE

ASELSAN Çocuk Şenliği, interaktif deneyimlerin yanı sıra Bilim Şov ve çeşitli saha aktiviteleriyle de çocuklara unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor. Bilim ve teknolojiyi eğlenceyle buluşturan etkinliklerle Kahramanmaraş'taki çocukların yeni nesil teknolojilere yönelik merakının artırılması ve bilime olan ilgilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ÇOCUK ŞENLİĞİ TÜRKİYE'Yİ DOLAŞIYOR

Çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan ASELSAN Çocuk Şenliği, Kahramanmaraş'ın ardından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı şehirlerde çocuklarla buluşmaya devam edecek. Şenlik; 10-18 Ekim'de Diyarbakır'da, 24 Ekim-1 Kasım'da İzmir'de ve 7-15 Kasım'da Adana'da çocuklara bilim, teknoloji ve eğlence dolu deneyimler sunacak.