Zehra Baykal YILDIZ/ YALOVA, (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü'nde cansız bedeni bulunan öğretmen İlhan Algınkaplan (42), Yalova'da toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Yalova'da öğretmenlik yapan İlhan Algınkaplan'dan haber alamayan babası Sadettin Algınkaplan, oğlunun yalnız yaşadığı eve gitti. Oğlunu evde bulamayan Sadettin Algınkaplan, polis olan diğer oğluyla iletişime geçti. Yapılan teknik araştırmada İlhan Algınkaplan'ın cep telefonunun İznik Gölü Gölyaka sahilinden sinyal verdiği tespit edildi. Bölgeye giden baba Sadettin Algınkaplan, oğlunun otomobilini göl kenarında park halinde bulunca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Dalgıç polislerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda İlhan Algınkaplan'ın cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşıldı. Sudan çıkarılan öğretmenin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'HABER ALAMADIK'

Oğlunun cansız bedenine ulaşılmadan önce arama çalışmalarını takip eden baba Sadettin Algınkaplan, 'Saat 11.00'den beri haber alamadık, sonra merak ettik. O bizden ayrı yaşıyor. Evde yedek anahtarlar vardı, evine gittik, evde de yok. Evde olmayınca oğlumu aradım. Oğlum da polis. O, telefon izinden en son bu civarda olduğunu baktı, söyledi. Biz de onun üzerine geldik. Gelirken baktık arabası duruyor burada, arabayı ilk önce tanıdık. Ama tabii karanlık bastı; lamba yok, elektrik yok. Jandarmayı aradım, jandarma geldi. Az ileride eşyalarını buldular, 'Bunlar sizin çocuğun eşyaları mı' dediler. Baktım, 'Evet, oğlumun eşyaları' dedim. Oradan gölün kenarında terliklerini gösterdiler. Oradan göle girmiş yani, görünen o. Ama yalnız mı geldi, başkası mı vardı yanında, kim vardı bilmiyoruz' ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yapılan otopsi işleminin ardından cenazeyi teslim alan aile, Yalova'ya geldi. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Algınkaplan'ın ailesi, yakınları, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından İlhan Algınkaplan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)